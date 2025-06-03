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Lise öğrencileri tedirgin! İki dönem üst üste çiçek hastalığı görülen sınıfta derslere ara verildi: Balıkesir bu olayı konuşuyor

Balıkesir'de bir okul çiçek hastalığı tedirginliği yaşıyor. Aynı sınıftaki öğrencilere iki dönem üst üste hastalık teşhisi konulunca oukl yönetimi harekete geçti. Sınıfta eğitime yıl sonuna dek ara verildi.

Lise öğrencileri tedirgin! İki dönem üst üste çiçek hastalığı görülen sınıfta derslere ara verildi: Balıkesir bu olayı konuşuyor
Hazar Gönüllü

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti.

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LİSEDE 'ÇİÇEK HASTALIĞI' ÖNLEMİ

Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başladı.

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İKİNCİ DÖNEMDE DE YENİ HASTALAR GÖRÜLDÜ

Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

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Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çiçek hastalığı okul sınıf
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