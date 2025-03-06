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Lise öğrencisi Hüseyin'den acı haber! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...

06.03.2025 11:23
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından evine gönderilen, aynı gece fenalaşınca hastanede tedaviye alınan Karakoyunlu, dün gece yaşamını yitirdi.

Lise öğrencisi Hüseyin'den acı haber! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.

AYNI GECE EVDE FENALAŞTI

Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

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MENENJİTTEN ŞÜPHELENMİŞTİ AMA...

Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

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Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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