Lise öğrencisini sokak ortasında sürükleyerek darp ettiler!

Dehşete düşüren olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı. Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.