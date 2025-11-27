HABER

Lise öğrencisini sokak ortasında sürükleyerek darp ettiler!

Cansu Akalp

Diyarbakır'da şoke eden bir olay yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., 2 kız tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darp edildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı. Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.

Diyarbakır darp
