Lisede 'yapay zeka' skandalı! Öğrencilerin fotoğraflarından müstehcen video ürettiler

Kahramanmaraş'ta bir lisede yapay zeka skandalı yaşandı. 2 lise öğrencisi, bazı kız öğrencilerin sosyal medyadan aldıkları görüntülerini yapay zekayla müstehcen görüntülere dönüştürdü. 2 liseli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda 2 lise öğrencisi şüphelinin, 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zekâ teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğünü ve bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaştığını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin B.B.Y. (16) ile E.Y. (15) olduğu belirlenerek, ikisi de gözaltına aldı.

2 LİSELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapay zekanın geldiği tehlikeli boyut gözler önüne serildi. Yetkililer, aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.Kaynak: İHA

