Litvanya, Belarus sınır kapılarını yeniden açıyor

Litvanya hükümeti, sigara kaçakçılığı amacıyla kullanıldığı belirtilen balonların hava sahasını ihlal etmesinin ardından kapatılan Belarus sınır kapılarının yarından itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

Litvanya, Belarus sınır kapılarını yeniden açıyor

Litvanya’da hava sahasını ihlal eden ve sigara kaçakçılığı amacıyla kullanıldığı belirtilen meteoroloji balonları nedeniyle 27 Ekim’de kapatılan Belarus sınır kapılarına yönelik yeni bir açıklama geldi. Litvanya hükümeti, karardan günler sonra yaptığı açıklamada, balon sayılarında azalma görüldüğü gerekçesiyle Belarus ile olan Medininkai ve Salcininkai sınır kapılarının yarından itibaren tekrar açılacağını bildirdi. Açıklamada, sınır kapılarının açılmasının ardından Belarus tarafında mahsur kalan Litvanya’ya ait kamyon ve tırların ülkeye dönüşünün de mümkün kılınacağı ifade edildi.
Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısıtlamaların iç güvenliği sağlamak için artık gerekli olmadığını" vurguladı.
Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene kararın ardından "Durumun kötüleşmesi halinde, sınırları kapatma hakkımızı saklı tutuyoruz" açıklamasını yaptı.

Litvanya ile Belarus arasındaki balon sorunu
Litvanya yetkilileri, hava sahasını ihlal eden balon kaynaklı aksaklıkların Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından yapılan kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini ve cevap olarak sınır geçişlerini kasım ayı sonuna kadar kapatma ve meteoroloji balonlarını düşürme kararı alındığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ise Litvanya'nın sınırı kapatma kararını "çılgın bir aldatmaca" olarak nitelendirmiş ve Batı'yı Belarus ile Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürütmek ve dikenli tellerle yeni bir bölünme çağı başlatmakla suçlamıştı. Lukaşenko, Litvanya hükümetini Belarus tarafında mahsur kalan bin 200 araca el koymakla tehdit etmişti.

Litvanya
