Logan Paul'un 28 yıllık Pokémon kartı servet değerine satıldı! İşte fiyatı

"Kutsal Kase" olarak anılan ve nadirliğiyle bilinen bir Pokémon kartı, inanılması güç bir fiyata el değiştirdi. Webtekno'da yer alan habere göre; ünlü YouTuber ve WWE yıldızı Logan Paul'un sahibi olduğu 28 yıllık Pikachu Illustrator kartı, düzenlenen açık artırma sonucunda servet değerinde bir bedelle satıldı.

16.492.000 DOLARA SATILDI!

Habere göre; 5 Ocak’ta başlayan ve 41 gün süren açık artırma sonunda kart, alıcı primi dahil toplam 16.492.000 dolara satıldı. 2021 yılında kartı 5,275 milyon dolara satın alan Paul, üç kattan fazla kazanç elde etmiş oldu.

Müzayede sürecinin ilk haftasında teklifler 500 bin dolardan 4,3 milyon dolara kadar çıktı. 14 Ocak’ta fiyat 5,1 milyon dolarda bir süre sabit kaldı. Ancak Şubat ortasında işler yeniden hızlandı.

15 Şubat gecesi kapanışa saatler kala onlarca yeni teklif geldi ve uzatmalı açık artırma süreci başladı. Çekiç fiyatı 13,3 milyon dolar olurken, yüzde 24’lük alıcı primiyle birlikte toplam satış bedeli 16,49 milyon dolara ulaştı. Kazanan kişinin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

KART NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Pikachu Illustrator kartı, 1998 yılında Japonya’da CoroCoro Comic tarafından düzenlenen bir illüstrasyon yarışmasının kazananlarına ödül olarak verildi. Tasarımcısı ise Pikachu’nun orijinal çizeri Atsuko Nishida.

Toplamda yalnızca 39-40 adet dağıtıldığı tahmin ediliyor. Ancak Logan Paul’un sahip olduğu kartı özel yapan şey, PSA 10 derecesine sahip bilinen tek kopya olması. PSA 10, bir kartın alabileceği en yüksek kondisyon puanı anlamına geliyor. Yani bu kart neredeyse ilk günkü kadar iyi durumda.