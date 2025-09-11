HABER

Lojmanda kalan adam ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada 33 yaşındaki E.T. ölü bulundu.

Olay, Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T.'den arkadaşları haber alamadı. E.T.'ye ulaşmak için seslenen arkadaşları, cevap alamayınca odaya girdi. Odada yalnız olduğu öğrenilen E.T.'yi arkadaşları hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

33 YAŞINDAKİ E.T.KALDIĞI LOJMANDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 33 yaşındaki E.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi savcının gerekli incelemeleri yapmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

