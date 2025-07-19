Los Angeles'ta bir araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Santa Monica Bulvarı üzerindeki bir gece kulübüne girmeyi bekleyen kalabalığın arasına araç daldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, 3'ü ağır olmak üzere 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

KURŞUN YARASI TESPİT EDİLDİ

Los Angeles Şehir İtfaiyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Adam Van Gerpen, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup gece kulübüne girmek için sıra beklediği sırada aracın bir kamyona ve vale kulübesine çarptığını, daha sonra kalabalığın arasına daldığını belirtti. Gerpen, sağlık görevlilerinin hastalardan birinde kurşun yarası tespit ettiğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır