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Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

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ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek olma amacıyla düzenlenen gösterilerde 3. gün geride kaldı. Göstericilerle güvenlik güçlerinin kent merkezinde karşılaştığı gösterilerde adeta ortalık savaş alanına döndü. Trump'ın bölgeye 2 bin Ulusal Muhafız göndermesinin ardından göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar daha da şiddetlendi. Göstericilerin polis araçlarını ateşe verdiği görüldü.

Los Angeles'taki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini içeren uygulama sonrası halk adeta sokağa döküldü. 3 gündür devam eden protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Göstericilerin polis araçlarını yaktığı ve şehri adeta savaş alanına çevirdiği görüntüler dünyada gündem olurken güvenlik güçleri de protestoyu durdurmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye 2 bin Ulusal Muhafız göndermesi sonrası Los Angeles'taki çatışmalar giderek arttı. Gelen görüntüler gösterilerin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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"LOS ANGELES İSTİLA EDİLDİ, İŞGAL EDİLDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles’taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, "Bir zamanlar büyük bir Amerikan şehri olan Los Angeles, yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildi ve işgal edildi," dedi.

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Trump, şehirde yaşanan şiddet olaylarının sınır dışı operasyonlarını hedef aldığını belirterek, "Şimdi şiddet yanlısı, isyancı kalabalıklar, sınır dışı etme operasyonlarımızı durdurmak için federal ajanlarımıza saldırıyor ve onları işgal ediyor" ifadelerine yer verdi.

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"BU KANUNSUZLUK SADECE KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Trump, kentteki protesto ve saldırıların federal hükümeti yıldırmayacağını vurgulayarak, "Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi. Göçmen karşıtı tutumunu sürdüren Trump, yasadışı göçle mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade etti.

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BAKANLARA TALİMAT: "TÜM GEREKLİ EYLEMLERİ YAPIN"

Başkan Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

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"LOS ANGELES ÖZGÜR BIRAKILACAK"

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı. Göç politikaları ve kamu güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyen Trump, kamuoyunun desteğine teşekkür etti: "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"

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Kaynak: İHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Protesto Los Angeles abd trump
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