HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

Kırşehir’de 2??"8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerin ardından kortej yürüyüşü ve balon uçurma etkinliğiyle devam eden program, kentte ilgiyle izlendi. Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek olmanın önemine dikkat çekti. Göçen; "Bir çocuğun gülüşü, dünyayı değiştirmeye yeter. Lösemili çocuklarımızın yaşam mücadelesine destek olmak hepimizin insanlık görevidir" dedi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy: Tomahawk füzeleri için görüşmelere devam ediyoruzZelenskiy: Tomahawk füzeleri için görüşmelere devam ediyoruz
Gazze'de tablo kötüleşiyor! Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyorGazze'de tablo kötüleşiyor! Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.