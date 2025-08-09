HABER

Lübnan'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker öldü

Lübnan'da ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı." ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

Daha önce Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, patlamanın İsrail’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı dilemişti.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Lübnan
