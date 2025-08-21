HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Lübnan, mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını toplamaya başladı

Lübnan hükümeti, ülke genelinde silahlar üzerinde devlet tekeli kurmaya yönelik plan kapsamında mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeye başlayacağını açıkladı.

Lübnan, mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını toplamaya başladı

Lübnan hükümeti, Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki tüm silahlı grupların silahsızlandırılması ve silahlar üzerinde devlet tekeli kurmaya yönelik planı uygulamaya başladı. Hükümet, plan kapsamında mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeye başlayacağını açıkladı.

Planın başkent Beyrut'taki Burj al-Barajneh kampında silahların Lübnan ordusuna teslim edilmesiyle başlayacağını aktaran hükümet, bu hamlenin daha geniş kapsamlı bir silahsızlanma çabasının başlangıcı olduğunu ve önümüzdeki haftalarda Burj al-Barajneh ve ülke genelindeki diğer kamplardan da silahların teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Lübnan, mülteci kamplarındaki Filistinli grupların silahlarını toplamaya başladı 1

12 MÜLTECİ KAMPINDA KISMEN ÖZERK OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Filistinli gruplar, uzun zamandır Lübnan'daki 12 mülteci kampında kısmen özerk olarak faaliyet gösteriyordu ve bu kamplar büyük ölçüde Lübnan devletinin yetki alanı dışında kalıyordu.

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediyenin temizlik araçları küle döndüBelediyenin temizlik araçları küle döndü
Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonu! Gözaltılar varŞanlıurfa’da kaçak silah operasyonu! Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan mülteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.