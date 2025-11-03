HABER

Lübnan ordusu alarma geçti! İsrail askerleri geri çekildi

Lübnan ordusu, sınır hattında İsrail ordusunun hareketliliği nedeniyle güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Meys el-Cebel beldesinin doğusuna birliklerini gönderdi. Lübnan askerlerinin ve araçlarının konuşlanması üzerine İsrail güçleri bölgeden çekildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattına yakın Meys el-Cebel beldesinin doğusundaki Kurum Marah Mahallesi'nin karşısında, işgal altındaki topraklarda İsrail askeri hareketliliği oldu.

İSRAİL ASKERLERİ ÇEKİLDİ

Bu sebeple Lübnan ordusu, alarm durumunu yükselterek, bölgeye bir süreliğine asker ve araç konuşlandırdı. Bunun üzerine İsrail askerleri bölgeden çekildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 30 Ekim'de orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı konulması talimatını vermişti.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İsrail Lübnan
