Lüks doğum günü partisi iddiasına Halkbank'tan yalanlama: "Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalar"

Bugün Halkbank Genel Müdürünün Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine katıldığı iddiası gündeme geldi. Halkbank tarafından iddiaya ilişkin açıklama geldi.

HALKBANK'TAN 'LÜKS DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ' İDDİASINA YALANLAMA

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır" dendi.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZ KULLANILACAK"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."