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Lüks otomobiliyle 1 araç ve 6 motosikleti hurdaya çevirdi, rahat tavırları ile dikkat çekti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 15:44
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Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç, park halindeki araç ve 6 motosiklete çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve beraberindekiler, rahat tavırlarıyla verdikleri hasarı kontrol ederek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kaldırımda yürüyen bir yayanın saniyelerle kazayı kıl payı atlattığı görüldü.

Lüks otomobiliyle 1 araç ve 6 motosikleti hurdaya çevirdi, rahat tavırları ile dikkat çekti!

Kaza, dün sabah 07.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AJP 777 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 80 EJ 425 plakalı araca, ardından da park halindeki 6 motosiklete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından lüks araçtan inen gençler çarptıkları aracı ve çevreyi kontrol ettikten sonra tekrar araca binerek kaza yerinden uzaklaştı.

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ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza yerinden kaçan lüks otomobil ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı bölge ekibi tarafından olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Fener Mahallesi 1942 Sokak üzerinde çalışır ve terk edilmiş olarak bulundu. Lüks aracın çarptığı araç ve motosikletlerin sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. Sürücüsüne ulaşılamayan araç ise çekici yardımıyla otoparka çektirilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan caddeyi savaş alanına çeviren kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde lüks aracın park halindeki araca çarparak kaldırıma çıkardığı ve ardından da yol kenarında bulunan 6 motosiklete çaptığı görüldü. Olaydan birkaç saniye önce kaldırımdan yürümekte olan bir yayanın da kazayı ucuz atlattığı görüldü. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve yanında bulunan gençlerin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Araçtan inen gençlerin çarptıkları araç ve motosikletleri kontrol etmelerinin ardından tekrar araca binerek hiçbir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaştıkları kamera görüntülerine yansıdı.

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SÜRÜCÜ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Araç sürücüsü hakkında karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten araç sahibi ve işletmeci Aysu Naz Yücebulut, "Bir tane BMW marka bir araç gelip önce benim aracıma sonra iş yerinin motosikletlerine çarpıyor. Sonra aracı başka bir yerde motoru çalışır, silecekleri ve her yeri açık bir vaziyette bırakıyor. Karakola giderek şikayetçi olduk, akşam tanıdıkları vasıtasıyla uzlaşmak istediklerini söylediler. Tahmini 700 bin civarı bir zararımız var, araç ve motorların hepsi perte çıkmış durumda. Çok hızlı değil, ama o anda telefonla mı uğraşıyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama çok hızlı değildi. Kimsenin canına bir şey olmadı, maddi hasarlı bir olay" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç motosiklet kaza
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