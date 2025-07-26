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Lüks villalara yakın noktada çıkan yangın korkuttu

Antalya’da lüks villalara yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, içerisinde saman ve mısır bulunan römork ile bazı atıl eşyaları küle döndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Lüks villalara yakın noktada çıkan yangın korkuttu

Yangın, Konyaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1484 sokakta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeden dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, villalara yaklaşık 20 metre uzaklıktaki yangına müdahalede bulunup söndürdü. Yangın sonrası bazı ağaçlar yanarken, içerisinde saman ve mısırların bulunduğu bir römork ile bazı atıl eşyalar küle döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın orman yangını
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