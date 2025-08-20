HABER

Lüks villanın bahçesinden ceset çıktı! Anlaşmazlık iddiası kafaları karıştırdı: "Tanınmayacak haldeydi"

Büyükçekmece'de inşaat halindeki villanın bahçesinde gömülü halde ceset bulundu. Yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Çiğdem Sevinç

Olay, dün İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını aldığı bilgiler doğrultusunda villanın bahçesinde yoğunlaştırdı.

KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Polis köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında cesedin yeri kısa süre sonra tespit edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı kazarak cesede ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

"ARALARINDA BİR ANLAŞMAZLIK VARDI"

Olayı gören Erdal Doğan, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar sonra villanın ön tarafını aradılar, herhangi birşey bulamadılar. Ardından arka tarafa geçtiler çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldular. Ceset, bir erkeğe aitti. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan ekipler, cesedi götürdüler. Aramayı 2 köpekle yaptılar. Ceset tanınmaz haldeydi. Bu inşaatı kendileri yapıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık vardı galiba. Öldürülen kişi bildiğim kadarıyla Afganistan uyrukluydu. Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" dedi.

(DHA)

