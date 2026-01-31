HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lüleburgaz'da kezzaplı saldırı iddiası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çay ocağında yaşandığı öne sürülen kezzaplı saldırı iddiası, kentte paniğe sebep oldu.

Lüleburgaz'da kezzaplı saldırı iddiası

İddiaya göre, Lüleburgaz'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, işletme sahibi ile pavyonda çalışan genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından işletmeden ayrıldığı öne sürülen pavyon çalışanının, bir süre sonra tekrar gelerek işletme sahibine kezzapla saldırdığı ve 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili adli sürecin sürdüğü ve iddiaların araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de acı olay! Yolcu hayatını kaybettiMardin'de acı olay! Yolcu hayatını kaybetti
İzmir'de kahreden olay! Sahilde çocuk cesedi bulunduİzmir'de kahreden olay! Sahilde çocuk cesedi bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz kezzap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.