Lüleburgaz'da kezzaplı saldırı iddiası

İddiaya göre, Lüleburgaz'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, işletme sahibi ile pavyonda çalışan genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından işletmeden ayrıldığı öne sürülen pavyon çalışanının, bir süre sonra tekrar gelerek işletme sahibine kezzapla saldırdığı ve 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili adli sürecin sürdüğü ve iddiaların araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır