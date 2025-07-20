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Lüleburgaz Deresi'nin rengi değişti! "Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor"

ırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen derede son günlerde yaşanan ve çevreye yayılan pis koku ile birlikte derenin rengi de değişti.

Lüleburgaz Deresi'nin rengi değişti! "Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor"
Begüm Özkaynak

Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere ve Kocasinan Mahallesi'nden geçen derenin, son günlerde renginin değişmesi ve çevreye yayılan pis koku ile vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

"DEREMİZ BEYAZ BİR RENK HALİNİ ALDI"

Koray Sevim isimli vatandaş, "Kurak geçen yaz sezonu nedeniyle Lüleburgaz Deresi bir süredir debi düşüklüğü nedeniyle yosunluydu ve ara ara deremizde balık ölümleri oluyordu. Bugün de yine karşılaştığımız manzara farklı değil, deremiz beyaz bir renk halini aldı. Nedeni bilmiyoruz şu an yetkililerden bunun araştırılmasını istiyoruz. Lüleburgaz Deresi'ni kaybetmek istemiyoruz. Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor. Lüleburgaz Deresi'ne sahip çıkılsın" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz dere
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