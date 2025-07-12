HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lüleburgaz’da kaldırımdaki elektrik panosunda yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir elektrik panosunda çıkan yangın, kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Lüleburgaz’da kaldırımdaki elektrik panosunda yangın

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde kaldırımda bulunan bir elektrik panosunda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Caddeye güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri, kuru kimyevi toz ile müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında panoda küçük çaplı patlama meydana geldi.

TREDAŞ ekipleri, panodaki yangının söndürülmesinin ardından onarım ve bakım çalışmaları yaparak, bölgeye tekrar elektrik enerjisi verdi. Yangının, panodaki sigortanın aşırı ısınma sonucu patlamasından meydana geldiğini bildirildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülpınar’dan terörsüz Türkiye sürecine tam destekBaşkan Gülpınar’dan terörsüz Türkiye sürecine tam destek
Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildiBatman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi

Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.