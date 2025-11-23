Lüleburgaz’da otomobil yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Avrupa Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gişeler istikametine ilerleyen otomobilin ön kısmından duman yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA