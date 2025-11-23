HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lüleburgaz’da otomobil yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Lüleburgaz’da otomobil yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Lüleburgaz’da otomobil yangını 1

Olay, Avrupa Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gişeler istikametine ilerleyen otomobilin ön kısmından duman yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da şüpheli valiz paniği! Ekipler sevk edildi Samsun'da şüpheli valiz paniği! Ekipler sevk edildi
Depremde 92 öğrencisini kaybeden öğretmen acı dolu süreci anlattıDepremde 92 öğrencisini kaybeden öğretmen acı dolu süreci anlattı

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.