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Lüleburgaz’da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Lüleburgaz’da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan beyaz renkli otomobil, yan yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tekerlek kısmında ağır hasar meydana gelirken, tekerleği ise yerinden çıktı. Diğer otomobilin ön kısmında da büyük hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yolda fren izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Lüleburgaz’da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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