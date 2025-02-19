Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açmıştı! Tanık olarak adliyeye davet edildi

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultay son günlerin tartışma konusu olmuştu. Kurultayın şaibeli olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK SAVAŞ'I TANIK OLARAK DAVET ETTİ

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre Savaş 25 Şubat'ta tanık sıfatıyla ifade verecek. Uludağ konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı 25 Şubat'ta tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet etti. İfade, CHP kurultayına ilişkin "şaibe" soruşturması kapsamında alınacak"