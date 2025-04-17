Lütfü Savaş'ın avukatı "21. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal davasını açacağız" diyerek açıkladı! Gelecek haftayı işaret etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 26 Mayıs'a ertelenirken davacılardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, duruşmada herhangi bir karar çıkmasını beklemediklerini ifade ederek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir dosya var. Bu savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar o dosyadan soruşturma dosyası getirilmesine müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi. Bunun dışında 21. Olağanüstü Kurultay içerisinde YSK'ye yapılan bir başvuru vardı. Onun için de yazı yazılmasına karar verdi" diye konuştu.

"MUHTEMELEN HAFTAYA ONUN HAKKINDA DA BİR DAVA AÇACAĞIZ"

Bir basın mensubunun "21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi için dava açacağız" sözünü hatırlatması üzerine Üregen, "Evet, onun için de iptal davası açacağız. Muhtemelen haftaya onun hakkında da bir dava açacağız" dedi.

(AA)