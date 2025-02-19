Lütfü Savaş iptal davası açmıştı! Karar belli oldu

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP kurultayına ilişkin açtığı iptal davasında karar belli oldu.

REDDEDİLDİ

Savaş'ın açtığı iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı.