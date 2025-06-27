Macaristan'ın başkenti neresi? Macaristan'ın başkenti hakkında bilgiler

Avrupa Birliği’ne üye olan Macaristan’da günümüzde para birimi olarak Macar Forintini kullanılır. Ülkede konuşulan dil ise Macaristan'ın resmi dili olan Macarca'dır. Ülkede bulunan azınlık grupların konuştuğu diller arasında ise Fransızca, Romence, Fransızca, Sırpça ve İngilizce de bulunur. Macaristan Parlamenter Cumhuriyet sistemiyle yönetilir. Ülkeler söz konusu olduğunda başkentleri de merak edilir. Bu noktada Macaristan’ın başkenti araştırma konusudur.

Macaristan’ın başkenti neresi?

Macaristan’ın başkenti neresi sorusunun yanıtı Budapeşte şehridir. Şehir MÖ 1000’li yıllara kadar uzanan oldukça köklü bir tarihe sahiptir. 9. yüzyılın sonlarına doğru bölgeye gelen Macar kabileleri Macar Krallığı’nı kurmuştur. Geçmişte Roma İmparatorluğu’nun himayesi altında bile kalmış olan ülke imparatorluk sona erdikten sonra kendi krallığını kurmuştur. İlerleyen zamanlarda ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak anılmıştır. Günümüzdeki Budapeşte şehri 1873’te Buda, Pest ve Eski Buda’nın bir araya gelişiyle beraber inşa edilmiştir. Şehrin Buda bölümü Tuna Nehri’nin batısında yer alan tepede kurulmuştur ve eski şehir bölgesini oluşturur.

Günümüzde pek çok festivalin düzenlendiği Budapeşte Orta Avrupa’daki en büyük sanat ve kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Dünyanın pek çok bölgesinden ziyaretçi çeken Budapeşte Bahar Festivali 1981 yılından itibaren yapılmaya devam eder. Bu festival esnasında Budapeşte’nin en büyük müzeleri ve sanat mekanları da açılışlarını bu dönemde yaparlar.

Budapeşte'ye nasıl gidilir?

Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte’deki uluslararası havalimanı Ferench Lizst Havaalanı’dır. Üç defa üst üste Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilen havaalanı şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta yer alır. İstanbul’dan Budapeşte’ye gitmek isteyenler için her gün aktarmasız uçuşlar düzenlenir.

Şehir, mart ayında sıcaklıkların artmaya başlamasıyla beraber hareketlenmeye başlar. Bu dönemde ise daha çok turist tarafından ziyaret edilir. Bilhassa haziran, temmuz, ağustos ayları şehrin en kalabalık ve canlı olduğu dönemdir.

Budapeşte'de gezilecek yerler

Budapeşte’de görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Buda Kalesi

Buda kalesi 1265 yılında yapımına başlanmış olup Barok mimarisine özgü tasarıma ise 1769 yılında kavuşmuştur. Kale eski dönemlerde kraliyet sarayı olarak da kullanılmıştır. Günümüzde şehirdeki en önemli müzelerin bulunduğu tarihi kalenin içerisinde 19. yüzyıldan kalan yapılar ve kiliseler turistlerin dikkatini çekmektedir.

Parlamento Binası

Parlamento Binası, Neo-Gotik mimarisi ile dikkat çeker. Bu açıdan şehrin simgesi niteliğini taşır. Binanın süslemeleri esnasında 40 kilo altın kullanıldığı bilinir ve tam olarak 233 heykel mevcuttur.

Aziz Stefan Bazilikası

Yapımı 1906 yılında tamamlanan Aziz Stefan Bazilikası, Neo-Rönesans mimari yapısıyla oldukça dikkat çeker. Bazilikada birçok dini eşya sergilenir. Tepesinde bulunan kubbede ise şehir manzarasının izlenebildiği bir nokta mevcuttur.

Balıkçı Tabyası

Neo-Gotik mimari ile yapılan Balıkçı Tabyası, şehirdeki en önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkar. Binanın inşası 1905 yılında tamamlanmıştır. Tuna Nehri’nin manzarasını izlemek isteyenler için ideal bir noktadır.

Andrássy út Caddesi

Şehirdeki en geniş bulvarlarından biri olarak Andrássy út Caddesi, lüks mağazaların ve şık restoranların bulunduğu bir bölgedir. Şehirdeki önemli yapıların da görülebileceği bu cadde hem keyifli bir alışveriş hem de eğlence noktasıdır.

Macaristan'da ne yenir?

Macaristan mutfak kültürü dendiğinde akıllara gelen ilk şey paprikadır. Ülke mutfağı oldukça geniş coğrafyalardan etkilenmiştir. Mutfak kültüründe Fransa ve Türkiye’nin yanı sıra Orta Avrupa ülkelerinin de etkisi görülür. Lezzetleriyle gurur duyan Macar halkının olmazsa olmazı kullandıkları baharatlardır.

Macarların ulusal yemeği gulaş olarak bilinir. Paprika aromasına sahip bir çorba olan gulaş yaygın bir şekilde tüketilir. Macarlar yemeklerinde domuz eti ve bifteği sıklıkla kullanırlar. Ülkede ırmak balıkçılığı yaygın olduğundan en çok tüketilen balıklar sazan ve sudaktır.

Ülkede tavuk ve hindi eti de oldukça yaygın bir şekilde tüketilir. Ülkenin kendine özgü lezzetleri arasında paprika soslu tavuk paprikás csirke ve paprikalı balık çorbası halászlé yer alır. Macar halkı sebze yemeklerine de oldukça düşkündür. Bununla beraber sıklıkla turşu tüketirler. Kahvaltı öğünlerinde bile mutlaka turşu yer alır. Ülkenin yerel tatlıları arasında gundel palacsinta, pankekin yanında ceviz, kuru üzüm, limon rendesi ve çikolatalı sosla servis edilir.