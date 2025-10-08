Macron atayacak! Fransa’nın yeni başbakanının 48 saat içinde belli olması bekleniyor

Fransa’da göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Başbakan Sebastien Lecornu yerine henüz yeni bir başbakan atanmadı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN BAŞBAKAN OLMUŞTU

Fransa'nın son iki yılda beşinci başbakanı olan Lecornu, 6 Ekim’de kabine listesini açıklamasından sadece birkaç saat sonra istifasını sunmuştu.

Lecornu, Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır