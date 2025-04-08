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Macron'dan Gazze çağrısı! "En kısa sürede..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi’ne gönderilecek insani yardımların toplandığı Mısır’ın El-Ariş kentini ziyaret ederek, Gazze’ye insani yardımların en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Macron'dan Gazze çağrısı! "En kısa sürede..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’da temaslarına devam ediyor. Macron, Gazze Şeridi’ne gönderilecek insani yardımların toplandığı Mısır’ın El-Ariş kentini ziyaret etti. İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engellemesine tepki gösteren Macron, bugünkü durumun tahammül edilemez olduğunu belirterek, Gazze’ye insani yardımların en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

SALDIRIYI KINADI

Macron, ayrıca İsrail'in geçtiğimiz ay sağlık görevlileri ve yardım çalışanlarına yönelik saldırısını da şiddetle kınadı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze macron
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