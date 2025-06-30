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Macron'dan Pezeşkiyan'a dikkat çeken telefon! "Fransız tutukluları serbest bırakın"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 2022 yılından bu yana İran'da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Macron'dan Pezeşkiyan'a dikkat çeken telefon! "Fransız tutukluları serbest bırakın"
Begüm Özkaynak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"FRANSIZ TUTUKLULARI SERBEST BIRAKIN"

Macron, "Bugün İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm. Görüşmede tutuklu yurttaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris'in tutukluluklarına son verilmesi, İran'da herhangi bir tehdide tabi kalmaması gereken vatandaşlarımız ve tesislerimizin korunması, bölgede barışın sağlanması için gerçekleştirilen ateşkese sadık kalınması, balistik ve nükleer füzelere ilişkin sorunların tartışılmaya devam edilmesi için masaya dönülmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) desteklenmesi ve tam şeffaflığın sağlanması için Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) İran'daki çalışmalarına hızla yeniden başlamasına ilişkin mesajlar verdim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Önümüzdeki günlerde bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Cecile Kohler ve Jacques Paris, haklarındaki casusluk suçlamaları sebebiyle 2022 yılı Mayıs ayından bu yana İran'da tutuklu bulunuyor. Kohler ve Paris'in aileleri, yakınlarının İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutulduğunu düşünüyor. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 23 Haziran'da söz konusu hapishaneyi vurmasının ardından aileler haber alamadıkları yakınları için endişelenerek, yaşadıklarına dair İranlı yetkililerden bir kanıt talebinde bulunmuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran macron
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