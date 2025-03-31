Macron'dan Ramazan Bayramı telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan Macron, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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