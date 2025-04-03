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Macron'dan Trump'a tepki! "Acımasız ve dayanaksız"

03.04.2025 18:43
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ABD Başkanı Trump dün ülkelere uygulayacağı gümrük vergilerini açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu karara tepki geldi. Vergiler için "Acımasız ve dayanaksız" diyen Macron, "ABD'liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek" dedi.

Macron'dan Trump'a tepki! "Acımasız ve dayanaksız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB için açıkladığı gümrük vergilerinin ardından Fransız sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Macron, Trump'ın gümrük vergilerini "acımasız ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, bu adımın "uluslararası ticaret için bir şok" olduğunu ifade etti.

"DAHA ZAYIF VE DAHA FAKİR HALE GELECEKLER"

Vergilerin Avrupa ekonomisi üzerinde "kitlesel bir etki" oluşturacağını aktaran Macron, "Bir şey kesin, dün gece alınan bu kararla ABD ekonomisi ve ABD'liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek" dedi.

"HAZIRLIKLIYIZ"

Avrupa'nın "sektör sektör" söz konusu vergilere karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Macron, ABD'nin bu "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıtın, daha önce ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine yönelik misillemelerden çok daha "kitlesel" olacağını ifade etti. Macron, "Bu adımlar, Avrupa'nın birliğini ve ekonomik direncini test ediyor. Ancak hazırlıklıyız. Sektör bazında organize olarak haklarımızı koruyacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Emmanuel Macron Donald Trump abd
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