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'Macron için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama!

NATO'nun Ankara Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı iddialarıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM'nin açıklamasında iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

'Macron için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı kapatılacak' iddialarına DMM'den yalanlama!
Doğukan Akbayır

DMM'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Macron için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı kapatılacak iddialarına DMM den yalanlama! 1

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara macron
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