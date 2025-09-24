HABER

Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıdır. Hala bir anlaşma mümkün. Belirlediğimiz yasal şartlara yanıt vermek artık İran’ın elinde" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Macron 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için geldiği New York şehrinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel başlıklar ve İran’a yönelik yaptırımlar ele alındı. Macron, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın casusluk suçlamaları nedeniyle ülkeden çıkışına izin vermediği Fransız vatandaşlara değindi. Macron, "İran’da insanlık dışı şartlarda rehine tutulan vatandaşlarımız Sophie Kohler, Jacques Paris ve Lennart Monterlus’un derhal serbest bırakılmasına yönelik talebimi vurguladım" ifadelerini kullandı.

"TUTUMUMUZ NETTİR, İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALIDIR"

Macron, İran’ın nükleer altyapısı ve zenginleştirilmiş uranyum üretimi başlıklarına da değinerek, "Tutumumuz nettir, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıdır. İran’ın nükleer taahhütlerine uymaması nedeniyle, Almanya ve İngiltere ile birlikte İran’a karşı yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlayan ‘snapback’ (tetik) mekanizmasını devreye sokma kararı aldık. İran Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde taviz veremeyeceğimiz taleplerimizi tekrar hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Macron, söz konusu talepler arasında İran’ın Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) denetçilerine tam erişim ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin şeffaflık sağlaması ile müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasının bulunduğunu belirtti.

"SAADECE SAATLER KALDI, HALA BİR ANLAŞMA MÜMKÜN"

Macron, "Hala bir anlaşma mümkün. Sadece birkaç saat kaldı. Bizim belirlediğimiz yasal şartlara yanıt vermek artık İran’ın elinde" dedi.

