Macron, Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna katılanlara Ulusal Liyakat Nişanı verdi

Macron, başkent Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin restorasyonunda emeği geçen isimlere ödüllerin takdim edildiği törene katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, 2019'da çıkan yangında ciddi hasar gören ve kapılarını geçen yıl tekrar ziyaretçilere açan katedralin restorasyonuyla ilgili "bir ulusun neleri başarabileceğini gösterdiğini" kaydeden Macron, çalışmalara katkı sunan kişilere Ulusal Liyakat Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National du Merite) verdi.

TURİST ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Söz konusu yangının ardından 5 yıl süren restorasyonun tamamlanmasıyla kapılarını yeniden ziyarete açan Notre Dame Katedrali'ni, dünyanın dört bir yanından gelen turistler ziyaret ediyor.

Fransız yazar Victor Hugo'nun ünlü "Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserine ilham veren Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin 2019'da çıkan yangının ardından 5 yıllık restorasyon sürecini tamamlandı. Katedral, kapılarını 8 Aralık 2024'te yeniden ziyarete açtı.

Temeli 1162'de atılan, yapımı 3 asırda tamamlanan ve adında Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'e atıfta bulunulan katedral, yangından önce yılda 11 milyon ziyaretçiyi ağırlıyordu.

Ancak 15 Nisan 2019'da çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulesi ve çatısı tamamen çöktü ve tonozlarının bir kısmı yıkıldı.

Yangının hemen ardından, Notre Dame'ın 5 yıl içinde tamamen onarılması hedefi ortaya konuldu ve 2 aşamalı restorasyon çalışması başlatıldı. Buna göre, Eylül 2021'e kadar yapının zarar gören kısımlarında kuvvetlendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların ardından ise Kasım 2024'e kadar restorasyon çalışmaları yürütüldü.

İlk aşamada, ibadethanenin hasar alan bölümlerinin yıkılmasını engellemek için gerekli önlemler alınırken sonrasında ise yapı bünyesindeki eşyaların envanteri çıkarıldı.

Yangında zarar gören 300 ton ağırlığındaki kule iskelesinin sökülmesi ise 1 yıldan fazla sürdü.

Yangın nedeniyle ortaya çıkan kurşun, bina içindeki güvenlik tehlikesi ve sonrasında yaşanan Kovid-19 salgını gibi nedenlerle 2021'e kadar katedralde tam anlamıyla restorasyona geçilemedi. Ayrıca, salgın nedeniyle Mart-Haziran 2020 döneminde yapıdaki çalışmalara ara verildi.

Tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi, elektrik teçhizatının tamamen yenilenmesi ve yapıtın yangınlara karşı korunması için en yenilikçi teknolojilere başvuruldu.

Restorasyonda 250 firmadan 2 binden fazla işçi çalışırken Fransa'nın dört bir yanından getirilen, 2 binden fazla meşe ağacı kullanıldı.

Tonozların yeniden inşası için 1000 metreküp taş kullanılırken katedraldeki 2 bin heykel ve dekoratif eser restore edildi veya yeniden yapıldı.

Kule yeniden inşa edilirken, birçok tablo katedral dışındaki alanlarda restore edilerek yapının içerisine yeniden yerleştirildi.

Çevre örgütleri, katedralin restorasyon sürecinde kurşun kullanılmasına insan sağlığına olumsuz etkileri bulunduğunu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yangının ardından başlatılan yardım kampanyasıyla katedralin restorasyonu için dünya genelinde 340 bin kişi toplamda 846 milyon avro rekor bağış yaptı.

Tüm bu restorasyon sürecini ince detayları ve görselleriyle anlatan kitap 24 Kasım 2024'te yayımlandı.

Notre Dame Katedrali için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dahil olmak üzere 40 devlet ve hükümet liderinin katılımıyla 7 Aralık 2024'te resmi açılış töreni düzenlendi.

Bir gün sonra, 8 Aralık'ta katedral kapılarını ibadet ve halka ziyaret için yeniden açtı.

Katedrali daha kolay gezebilmek adına ziyaretçiler internet üzerinden ücretsiz rezervasyon yaptırabiliyor.

Rezervasyon yaptıramayan ziyaretçiler, katedralin önünde oluşan uzun ve hızlı ilerleyen kuyruktan geçerek yapıyı ziyaret edebiliyor.

5 yıl boyunca ziyarete kapalı kalan katedral, güzel havaların gelmesiyle yerel halkın yanı sıra dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır