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Ankara'nın ardından bu sefer de Edirne! Maden işçileri eylemde: "Maaşlarımızı alamıyoruz"

Ankara'da Doruk Madencilik işçilerinin eylemi devam ederken bir haber de Edirne'den geldi. Edirne'de faaliyet gösteren Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik işçileri, yaklaşık 17 gündür sürdürdükleri eylemde kararlılık mesajı vererek, maaşlarının ödemesini istedi.

Ankara'nın ardından bu sefer de Edirne! Maden işçileri eylemde: "Maaşlarımızı alamıyoruz"

İşçiler adına açıklama yapan Ahmet Akbaş, maaşlarını alamayan işçilerin yaşadığı mağduriyetin giderek büyüdüğünü belirterek, pazartesi gününden itibaren sendika ile birlikte yeni eylem sürecinin başlatılacağını açıkladı.

"150 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI"

Eylemin 17 gündür devam ettiğini ifade eden Akbaş, bu süreçte yaklaşık 150 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. İşçilerin seslerini duyurabilmek için Uzunköprü, Keşan, Edirne ve Tekirdağ'da çeşitli yürüyüşler gerçekleştirdiklerini belirten Akbaş, bölge halkına yaşadıkları mağduriyeti anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ankara nın ardından bu sefer de Edirne! Maden işçileri eylemde: "Maaşlarımızı alamıyoruz" 1

"MAAŞLAR ÖDENMEDİ"

Konkordato sürecindeki şirkette çalışan işçilerin Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait İŞKUR ödemelerini alamadıklarını öne süren Akbaş, Nisan ayı maaşlarının da yatırılmadığını söyledi. İşçilerin en temel talebinin maaşlarının ödenmesi olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bir maaş yatırılırsa üretimde sorumluluk alırız" taleplerinin arkasında olduklarını ifade etti.

"İŞÇİLER GEÇİM SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA"

Akbaş, çok sayıda işçinin kira, kredi ve icra ödemeleri bulunduğunu belirterek, uzun süre maaşsız kalmanın çalışanları ve ailelerini zor durumda bıraktığını söyledi. Emekli işçilerin kredi taksitlerini ödeyemediğini, birçok çalışanın çocuklarına ve ailesine karşı mahcubiyet yaşadığını dile getirdi.

"PAZARTESİDEN SONRA YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Sendika yönetimi ve hukukçuların işveren temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Akbaş, işten çıkarılan işçilerin geri alınmasına yönelik yaklaşımı olumlu bulduklarını ancak maaş ödemesi yapılmadığı sürece sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Pazartesi gününe kadar bekleyeceklerini ifade eden Akbaş, bu tarihten sonra yeni eylem kararlarının hayata geçirileceğini söyledi.

ANKARA'DAKİ EYLEMDE İŞÇİNİN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Doruk madencilik çalışanları kendilerine verilen sözün tutulmaması üzerine Ankara'da şirket önünde toplanmıştı. Madencilere siyasi partilerden de destek gelirken, konuşan bir madencinin sözleri ise gündem olmuştu. Madenci yaptığı açıklamada, "Ne yapalım kendimizi burada yakalım mı? Çocuklarımız bayrama aç girdi. Ayakkabı alamadılar. Elbise alamadılar. Yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara nın ardından bu sefer de Edirne! Maden işçileri eylemde: "Maaşlarımızı alamıyoruz" 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Edirne Maden eylem
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