Maden ocağında kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karodon Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. isimli madenci çalışma arasında vagonların arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan E.Ç isimli madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç. isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ç. isimli madencinin kaburga ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır