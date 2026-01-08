HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Madeni paralara neden bozuk para denir?

Eski dilde bilinen adı sikke olan madeni paraların tarihi oldukça eskidir. Altın, bronz, gümüş, alüminyum, bakır gibi çeşitli madenlerin alaşımından üretilen paralar madeni para olarak anılmaktadır. Özellikle ticarette ilk çağlardan bu yana takas yöntemi yerine madeni paralar kullanılmaktadır.

Madeni paralara neden bozuk para denir?
Ferhan Petek

Tarihi madeni paraları ifade etmek için daha çok sikke kelimesi kullanılmaktadır. Günümüzde ise madeni paralar daha çok bozuk para adı ile bilinmektedir. En eski metal paralar sikke olarak isimlendirilmiştir. Arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu bulunan sikkeler tarihçiler tarafından araştırılmış ve hangi ülkeye, hangi topluluğa, hangi tarihlere ait olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Ait olduğu devletin resmi olarak kabul edilen damgası ile işaretlenen madeni paralar olan sikkelerin kağıt paralardan daha üstün olduğu kabul edilmektedir. Sikkelerin bu üstünlükleri üretiminde kullanılan madenlerden kaynaklanmaktadır. Hem daha kullanışlı hem de üretim maddesi daha değerli olduğu için sikkeler kağıt paralardan daha önemlidir.

Madeni paralara neden bozuk para denir?

Madeni paralara bozuk para da denmektedir. Özellikle bir alışverişin ardından geri verilen para üstü genel olarak bozuk para içerir. Bozuk para ifadesinin para üstü ile aynı anlamda kullanıldığı bilinmektedir. Para üstü ifadesi ise tarihte ilk kez 1627 yılında yapılan bir alışverişte para üstü olarak iade edilen bozuk para için kullanılmıştır.

Para üstü, bozuk para, artan para gibi ifadeler dünyanın dört bir yanında kullanılan ifadelerdir. Küçük miktarları, yapılan alışverişten sonra müşteriye iade edilen paraları karşılamak için tercih edilir. Madeni paralara günümüzde bozuk para denmesinin bir nedeni de günümüzde üretilen madeni paraların eskisi kadar değerli madenler kullanılarak üretilmiyor olmasıdır.

Takas sistemini bitiren ve çok değerli madenlerden üretilen madeni paraların bir ortak özeliği de yuvarlak biçimde olmasıdır. Bu biçim günümüzde de kullanılmaktadır. Çok eski zamanlarda madeni paralar ilk kullanılmaya başladığı dönemde her madeni para elle tek tek üretilmiştir. 17. yüzyıla gelinene dek madeni paralar farklı formlarda biçimlerde farklı madenlerle ve farklı ülkelerde üretilmiştir.

Ancak özellikle Avrupa’da bu durum dolandırıcılara bazı imkanlar tanımıştır. Çünkü dolandırıcılar gümüş paraların kenarlarından küçük parçalar kopartmış ve parayı bu hali ile kullanmaya devam etmiştir. Standart bir biçime sahip olmadığı için paraları bu şekilde kullanmak son derece kolay olmuştur. Bu durum fark edilince de paralara bir biçim standardı getirilmiştir.

969 yılında darphanenin başına Isaac Newton getirildi. Madeni paralar bu dönemden sonra daima yuvarlak biçimde üretilmiştir.

Günümüzde demir paralara madeni paradan çok bozuk para denir. Bu durumun nedeni ilk madeni paraların kenarlarının kazınma yolu ile değil değerli metallerin çalınmasını önleyebilmek adına kenarlarına tırtıklar yapılması olarak kabul edilmektedir. Madeni paralar artık değerli madenlerden yapılmadığı için bozuk para adı ile de anılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu'Sanal medya kumpası' davası gelişme: İstenen cezalar belli oldu
Destici'den Gülben Ergen'e yeni çıkışDestici'den Gülben Ergen'e yeni çıkış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
madeni para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.