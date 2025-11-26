HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'dan Trump'a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır"

ABD'nin Latin Amerika'ya yönelik ekonomik ve askeri kıskacı devam ediyor. Son olarak Venezuela'yı açık açık askeri girişimle tehdit eden Trump yönetimi dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu bölgeye yollamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin bu hamlesine zehir zemberek bir yanıtta bulundu. Maduro, 'Kurtarıcı Simon Bolivar'ın' kılıcını çekerek ABD'ye meydan okudu.

Maduro'dan Trump'a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır"

Venezuela’da binlerce kişi, ABD’nin ülkeye yönelik tehditlerini protesto etmek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas’ta düzenlenen "Kurtarıcı Simon Bolivar’ın Bayrak ve Kılıç Yürüyüşü"ne katılan kalabalık, taşıdıkları dev Venezuela bayraklarıyla ABD’nin Karayipler’deki askeri konuşlanmasına tepki gösterdi.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 1

HALKTA MADURO'YA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Göstericiler, ABD’nin bu yığınağını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken, Maduro’nun fotoğraflarını taşıyarak devlet başkanına destek sloganları attı.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 2

Yürüyüşe polisler, askerler, milis güçleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kalabalık, ABD’nin olası müdahale girişimine karşı birlik mesajı verdi.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 3

BAKAN HALKLA KENETLENDİ: "NİYETLERİ DOĞAL KAYNAKLARI ELE GEÇİRMEK"

Göstericilerle yürüyen İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, konuşmasında halkın her geçen gün daha da kenetlendiğini ve özgür yaşam iradesini kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 4

Cabello, ülkeyi tüm güçleriyle savunacaklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda emperyalizmin tehditleri ve dünyayı yönettiklerini sananların saldırıları arttı. Niyetleri Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmek." ifadesini kullandı.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 5

ASKERİ GİRİŞİM İÇİN ABD BAHANESİNİ BULDU

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 6

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 7

4,5 MİLYON MİLİS GÜCÜ SEFERBER EDİLDİ!

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 8

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Maduro dan Trump a restin en büyüğü! Kılıcı çekip açıkladı: "4,5 milyon milis hazır" 9Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yerlerine yapay zekâ geçecek!Binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yerlerine yapay zekâ geçecek!
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 14 şüpheli gözaltındaİstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 14 şüpheli gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.