Maduro'dan uzun süre sonra ilk açıklama!

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunarak alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Paskalya Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara "birlik" çağrısında bulundu.

Maduro'dan uzun süre sonra ilk açıklama!
Devrim Karadağ

Maduro, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Paskalya Bayramı nedeniyle Venezuelalılara mesaj gönderdi.

Venezuelalılara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda (Paskalya) Cilia (eşi Cilia Flores) ve ben sevgi, barış ve umut dolu bir mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni bir hayat başlar."

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILMIŞTI

Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirilmişti.

Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışılmıştı.

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırmıştı.

Öte yandan yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtmişti.

Maduro ve eşi, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürülmüştü.

