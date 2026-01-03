HABER

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, ABD medyasının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı sürecinde tutulacağını öne sürdüğü New York şehrindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ni (MDC) yerinde görüntüledi.

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

ABD'nin aylardır Venezuela'ya yönelik artan baskılarının ardından düzenlediği operasyonla yakaladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York kentinde yargı sürecini bekleyeceği merkez netleşiyor. ABD basını, çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edileceğini yazdı.

Maduro nun New York ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi 1

İhlas Haber Ajansı, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci sırasında tutulduğu, yüksek güvenlik önlemlerinin bulunduğu ve Maduro'nun da sevk edilmesi beklenen MDC'yi yerinde görüntüledi.

MADURO VE EŞİ NEW YORK'TA YARGILANACAK

Venezuela'ya yönelik saldırının ardından ABD Başsavcısı Pam Bondi yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'ta açılacak bir iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin "yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini" belirtmişti.

Maduro nun New York ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

