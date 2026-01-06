HABER

Maduro'nun yerine geçmişti! Delcy Rodriguez için ihanet suçlaması: "Onu teslim ettiğine eminim"

ABD, Venezuela'ya yaptığı operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladı ve ülkeye getirdi. Operasyon sırasında hiçbir zorlukla karşılaşmayan ABD güçleri, kolay bir şekilde Maduro'yu aldı ve ülkeden ayrıldı. Bu durum ise 'ihanet' iddialarını gündeme getirmişti. Son olarak ortaya atılan isim ise oldukça dikkat çekici. Maduro'nun yerine vekalet edecek olan Delcy Rodriguez'i işaret eden Eski Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Santos Calderon, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği operasyon dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor. Ülkeye kolay bir şekilde giren ve hiçbir karşılık görmeden Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu alan ABD güçleri, Maduro'yu daha sonra ABD'ye götürdü.

'İHANET' İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Maduro dün hakim karşısına çıkarken, Maduro'nun yerine Devlet Başkanlığı görevine Delcy Rodriguez vekalet edecek. Öte yandan akıllardaki soru işaretleri ve komplo teorileri de gündemdeki yerini koruyor. Maduro'nun kolay bir şekilde ülkeden çıkartılmasının ardından 'ihanet' iddiaları gündem oldu.

MADURO'NUN YERİNE GEÇEN RODRİGUEZ'İ İŞARET ETTİ: "ONU TESLİM ETTİĞİNE EMİNİM"

Konuyla ilgili olarak bazı isimler gündeme gelirken, son olarak ortaya atılan isim dikkat çekti. 2002 ve 2010 yılları arasında Venezuela'nın komşusu olan Kolombiya'nın Devlet Başkan Yardımcısı olan Santos Calderon, Maduro'nun yerine vekaleten getirilen Rodriguez'i "Maduro'yu satan kişi olarak" işaret etti. Calderon, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" dedi.

2017'DEN BERİ YARDIMCILIĞINI YAPIYORDU

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.

Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

