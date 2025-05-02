HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mağazada yere düşen kadın yaralandı

Eskişehir’de bir giyim mağazasının içinde düşerek bacağından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Mağazada yere düşen kadın yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağaza içerisinde yere düşen bir kadın bacağından yaralandı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlileri ve mağaza personeli kadını omzuna girerek ambulansa götürdü. Topalladığı görülen kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da dolu yağışı etkili olduAdıyaman’da dolu yağışı etkili oldu
2 gündür aranıyordu! 24 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu2 gündür aranıyordu! 24 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Akkuyu' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Akkuyu' için tarih verdi

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

4 katlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

4 katlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.