Mağazada yere düşen kadın yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağaza içerisinde yere düşen bir kadın bacağından yaralandı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlileri ve mağaza personeli kadını omzuna girerek ambulansa götürdü. Topalladığı görülen kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır