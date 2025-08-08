HABER

Mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu

Sivas'ta bir mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu. Olayı öğrenince muhtarlık önünde toplanan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Baloğlu'nun öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı öğrenince muhtarlık önünde toplanan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ ŞÜPHESİ

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Baloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

08 Ağustos 2025
08 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

vefat kalp krizi Muhtar Sivas
