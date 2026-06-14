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Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evdeki şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bağlar ilçesi 203. Sokak’taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Hasan Akduman’dan cuma gününden beri haber alınamadı. Apartmandan gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Akduman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu 1

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu 2

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu 3

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu 4

Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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