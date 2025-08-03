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Mahalleli birlik oldu, orman yangınına kovalarla müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli kovalarla müdahale etti. Yangın, canla başla çalışan vatandaşların desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahalleli birlik oldu, orman yangınına kovalarla müdahale etti

Yangın, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonrasında ormanda yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bu süre zarfında birlik olan mahalleli, kovalar ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi yangının büyümesini ve yayılmasını engellerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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