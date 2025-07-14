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Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Konya'nın Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde başlayan ve Ereğli'nin Hortu Mahallesi sınırlarına yaklaşan yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlaslan, ''Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor." dedi.

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların son yıllarda sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu.

Kuraklığın etkisi yüzey yarıkları ile de kendini gösteriyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıkta oluşan yüzey yarıklarının derinliği zaman zaman 4-5 metreye ulaşabiliyor. Bu yüzey yarıklarından bir tanesi de Akören Mahallesi'nde oluştu.

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor! 1

Ereğli ilçesine de sınır olan bu mahalledeki yüzey yarıkları nedeniyle, bölgede yaşayanların endişe içinde olduğunu belirten Akören Mahalle Muhtarı Yusuf İlaslan şunları söyledi:

''Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında.

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor! 2

Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor. Daha önce yolda çökme oldu ve belediye ekipleri gelip tadilatını yaptı.

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor! 3

Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Yetkilileri bir an önce buraya gelmeye, inceleme yapmaya ve önlem almaya davet ediyorum.

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor! 4

Daha ne bekleniyor? Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer.''

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor! 5

(DHA)

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