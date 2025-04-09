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Son dakika haberi: 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Sağlık problemleri yaşayan Mahir Polat, hastaneye sevk edilmiş ve muayene edilmişti. Yaşanan gelişme sonrasında Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

Son dakika haberi: 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak
Recep Demircan

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verilmişti. 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan Polat, sağlık problemleri yaşıyordu. İki damarında tıkanıklık olan ve dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunuyordu.

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ADLİ TIP'TAN MAHİR POLAT AÇIKLAMASI

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istemişti.

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MAHİR POLAT HAKKINDA KARAR

Sabah'ın haberine göre Yaşanan gelişmeler sonrasında Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi. İstanbul sulh ceza hakimliliği şüphelinin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler tutukluluğunun sonlandırılmasını gerektiği belirdi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla…"

09 Nisan 2025
09 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Polat
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