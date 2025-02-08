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  4. Mahkeme bu olaya 'Dur' dedi! SGK artık kanser ilaçlarından kesinti yapamayacak

Mahkeme bu olaya 'Dur' dedi! SGK artık kanser ilaçlarından kesinti yapamayacak

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.02.2025 17:17
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser hastalarına ilaç geri ödemelerinde kesinti yapmayacak! Bu önemli karar, SGK’nın hastalara yaptığı geri ödemelerdeki kesintileri fark eden bazı kanser hastalarının dava açmasıyla ortaya çıktı. Kesintilerini fark etmeyen hastaları da olabilir. Detaylar haberimizde…

Mahkeme bu olaya 'Dur' dedi! SGK artık kanser ilaçlarından kesinti yapamayacak

Avukatlar, bundan sonraki süreçte kanser hastalarının ilacın geri ödemelerini dava açarak kesintisiz bir şekilde alabileceklerini duyurdu.

GERİ ÖDEME BEKLEDİLER, BORÇ MAKBUZU GELDİ!

2020 yılında kanser teşhisi koyulan ve akıllı ilaç kullanması gereken bir hastanın durumuna değinen avukat, hastaya geri ödeme beklerken, evine 16.000 TL’lik borç makbuzu gönderildiği bildirildi.

HUKUKİ GENELGE DEDİLER ÖDEME YAPMADILAR!

Yıllar sonra avukatın kapısını bu sefer rahim kanseri bir başka hasta çaldı.

SGK’nın kendisine 132 bin TL’lik ilaç için yaptığı geri ödemelerde %60’lık kesinti uyguladığını fark etti.

Avukat Eliz Atlı: “132 bin liralık ilacın ödemelerini %60 kesintili olarak almaya başladık. Kesinleşen kararı alıp inceleyen SGK bedel konusunda ‘kesintisiz ödenecektir’ gibi bir ifade yer almadığından yapılan ara ödemelerin %60 kamu iskontolu bir şekilde yapılacağı bunun dayanağının da hukuk birimi tarafından verilen bir genelge olduğu tarafımıza iletildi.” ifadelerini kullandı.

ilaç

‘SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRI’

Kanser hastası kadın hakkını aramak istedi ve mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, bu uygulamanın ‘sosyal devlet ilkesine aykırı’ olduğuna karar verdi ve SGK’nın kesintisini haksız buldu.

mahkeme

PARALARINI GERİ ALABİLECEKLER!

Bu süreçten sonra kesinti yaşayan ve farkında olmayan hastaların paralarını geri alabilecekler.

Ayrıca, geri ödeme davası sürecinde olan hastaların, ara dilekçe ile mahkemeye başvurarak kesintinin önüne geçebilecekler.

“KESİNTİ DURUMUNU YAŞAYAN VE FARKINA VARMAYAN YÜZBİNLERCE HASTA OLABİLİR”

Avukat Atlı, “eczaneye ödedikleri bedeli ve SGK tarafından yapılan ara ödemeleri not etmekte fayda var” dedi. Böylece kesinti yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
kanser sgk ilaç
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