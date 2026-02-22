HABER

Mahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Samsun’da bir çift uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Çiftin adliyedeki işlemleri sırasında 5 aylık hamile kadın mahkemede ifade verdiği sırada sancılandı. Duruşmaya ara verilirken, erken doğum riskiyle kadın hastaneye kaldırıldı. İşte tüm detaylar...

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. (46) ile S.Ç. (42) gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mahkemede ifade verdiği sırada 5 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ç.’nin sancısı tuttu. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

