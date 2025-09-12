Mahkemeye damga vuran an! Ekrem İmamoğlu kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun 'sahte diploma' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen İmamoğlu, savunması sırasında ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvadı.

KRAVATINI ÇIKARIP ÖZGÜR ÇELİK'E FIRLATTI

İmamoğlu, daha sonrasında ise mahkeme salonunda kravatını çıkararak, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik’e doğru fırlattı.

Sembolik bir jest olarak değerlendirilen bu hareket, sosyal medyada çok konuşuldu.